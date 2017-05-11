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  3. 11 Mayıs 2017 21:49

Arda Turan'ın yazışmaları ortaya çıktı

Kısmetse Olur yarışmasında ünlenen Cansel Çördük 'ün sosyal medya hesabı hacklendi.

Arda Turan'ın yazışmaları ortaya çıktı

Cansel Çördük Eser West ile büyük aşk yaşamıştı. Öyle ki yarışmada birinci çıktılar ama evlenmeyi kabul etmediler.

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Arda Turan'ın yazışmaları ortaya çıktı

Yarışma sonrasında birlikte olan çift aşklarını dolu dolu yaşamışlardı. Zaman zaman kavgaları ile gündeme gelen çift sonunda ayrıldı.

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Arda Turan'ın yazışmaları ortaya çıktı

Ayrılık kararı herkesi şok ederken CanEs'ciler büyük üzüntü yaşamışlardı. Heran yeniden barışmaları beklenirken Cansel ile ilgili şok gelişme yaşandı.

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Arda Turan'ın yazışmaları ortaya çıktı

Cansel'in sosyal medya hesabı hacklendi. İnstagram hesabı hacklenen Cansel'in özel yazışmaları deşifre oldu.

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