Arda Turan'ın yazışmaları ortaya çıktı
Kısmetse Olur yarışmasında ünlenen Cansel Çördük 'ün sosyal medya hesabı hacklendi.
Cansel Çördük Eser West ile büyük aşk yaşamıştı. Öyle ki yarışmada birinci çıktılar ama evlenmeyi kabul etmediler.
Yarışma sonrasında birlikte olan çift aşklarını dolu dolu yaşamışlardı. Zaman zaman kavgaları ile gündeme gelen çift sonunda ayrıldı.
Ayrılık kararı herkesi şok ederken CanEs'ciler büyük üzüntü yaşamışlardı. Heran yeniden barışmaları beklenirken Cansel ile ilgili şok gelişme yaşandı.