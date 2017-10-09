Asena Atalay, Atiba'nın evinde !

Beşiktaşlı Atiba Hutchinson, Maslak'taki Mashattan sitesinde oturuyor. Asena Atalay'ın babasının aynı sitede lokantası var. Asena sık gittiği bu restoranda Atiba'nın eşi Sara ile tanışmış. Atiba ise bu durumdan rahatsız olmuş.



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