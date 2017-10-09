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  3. 09 Ekim 2017 16:51

Asena Atalay, Atiba'nın evinde !

Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay, Beşiktaşlı bir diğer futbolcu Atiba'nın evine giderek eşiyle tanışmış.

Asena Atalay, Atiba'nın evinde !

Beşiktaşlı Atiba Hutchinson, Maslak'taki Mashattan sitesinde oturuyor. Asena Atalay'ın babasının aynı sitede lokantası var. Asena sık gittiği bu restoranda Atiba'nın eşi Sara ile tanışmış. Atiba ise bu durumdan rahatsız olmuş.

(Posta)

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Asena Atalay, Atiba'nın evinde !

Oğulları Noah ile Çınar da arkadaş olmuş. Asena Atalay, bir gün oğlu Çınar ile Hutchinsonlar’ın evine gitmiş. Atiba, takım arkadaşının eski eşinin evine gelmesinden rahatsız olmuş.

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Asena Atalay, Atiba'nın evinde !

Eşine, “Caner ile Asena mahkemelik. Onunla görüşmemelisin. Caner öğrenirse arkadaşlığımız bozulur” demiş.

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Asena Atalay, Atiba'nın evinde !

Sara Hutchinson da Asena Atalay ile arkadaşlığını bitirmiş.

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