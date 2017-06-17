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  3. 17 Haziran 2017 17:37

Balotelli ile yasak aşk !

İtalya Serie A takımlarından Milan'ın yıldızı Mario Balotelli'nin düzenlediği partiye katılan Veronica Graf ilginç açıklamalar yaptı.

Balotelli ile yasak aşk !

Balotelli ile cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden Graf, İtalyan futbolcu hakkında şok sözler sarf etti.

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Balotelli ile yasak aşk !

Güzel model Graf, "Balotelli ve kardeşi hakkında her şeyi açıklamadım. Sadece bir gecelik bir ilişkimiz yoktu. Gizli bir aşk hikayemiz vardı ama hayatında başka biri olduğu için gizledik" dedi.

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Balotelli ile yasak aşk !

İtalya'daki Big Brother programına katılan İtalyan güzel, "Mario bana çok düşkündü. Ancak bir seçim yapmam gerekiyordu ve ben de kariyerimi seçtim" ifadelerini kullandı.

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Balotelli ile yasak aşk !

Balotelli ile artık görüşmediklerini dile getiren Graf, "Bana çok kızgın. Futbolculardan fazla hoşlanmam. Artık değiştiğimi hissediyorum, daha olgun biriyim" şeklinde konuştu.

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