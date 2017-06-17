Balotelli ile yasak aşk !
İtalya Serie A takımlarından Milan'ın yıldızı Mario Balotelli'nin düzenlediği partiye katılan Veronica Graf ilginç açıklamalar yaptı.
Balotelli ile cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden Graf, İtalyan futbolcu hakkında şok sözler sarf etti.
Güzel model Graf, "Balotelli ve kardeşi hakkında her şeyi açıklamadım. Sadece bir gecelik bir ilişkimiz yoktu. Gizli bir aşk hikayemiz vardı ama hayatında başka biri olduğu için gizledik" dedi.
İtalya'daki Big Brother programına katılan İtalyan güzel, "Mario bana çok düşkündü. Ancak bir seçim yapmam gerekiyordu ve ben de kariyerimi seçtim" ifadelerini kullandı.