Oğuzhan Özyakup, Demet Özdemir ile yakalandı

DENİZ KIZI DEMET

Demet Özdemir ile Oğuzhan Özyakup, Gümüşlük açıklarında demirli 'Esma Sultan' isimli gulette ilk kez birlikte görüntülendi. Bir grup arkadaşının da eşlik ettiği genç çift, gün boyu deniz ve güneşin keyfini çıkardı.