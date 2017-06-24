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  3. 24 Haziran 2017 15:01

Oğuzhan Özyakup, Demet Özdemir ile yakalandı

Dizi oyuncusu Demet Özdemir Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile aşk yaşadığı dedikodularını “Sadece arkadaşız” diye yalanlamıştı. İki sevgili Bodrum-Gümüşlük’te tatil yaparken yakalandı.

Oğuzhan Özyakup, Demet Özdemir ile yakalandı

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup ile Fox TV'deki 'No: 309'un 'Lale'si Demet Özdemir arasında geçen Şubat'ta aşk dedikodusu çıkmıştı.

(Posta)

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Oğuzhan Özyakup, Demet Özdemir ile yakalandı

Demet Özdemir "Çok önceden tanışıyoruz. İyi bir arkadaşlığımız var. Sadece görüşüyoruz" demişti.

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Oğuzhan Özyakup, Demet Özdemir ile yakalandı

Ama çift bugüne kadar birlikte görüntülenmedi. Oğuzhan Özyakup ile Demet Özdemir ilk kez Bodrum-Gümüşlük'te objektiflere yakalandı.

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Oğuzhan Özyakup, Demet Özdemir ile yakalandı

DENİZ KIZI DEMET
Demet Özdemir ile Oğuzhan Özyakup, Gümüşlük açıklarında demirli 'Esma Sultan' isimli gulette ilk kez birlikte görüntülendi. Bir grup arkadaşının da eşlik ettiği genç çift, gün boyu deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

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