Oğuzhan Özyakup, Demet Özdemir ile yakalandı
Dizi oyuncusu Demet Özdemir Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile aşk yaşadığı dedikodularını “Sadece arkadaşız” diye yalanlamıştı. İki sevgili Bodrum-Gümüşlük’te tatil yaparken yakalandı.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup ile Fox TV'deki 'No: 309'un 'Lale'si Demet Özdemir arasında geçen Şubat'ta aşk dedikodusu çıkmıştı.
(Posta)
Demet Özdemir "Çok önceden tanışıyoruz. İyi bir arkadaşlığımız var. Sadece görüşüyoruz" demişti.
Ama çift bugüne kadar birlikte görüntülenmedi. Oğuzhan Özyakup ile Demet Özdemir ilk kez Bodrum-Gümüşlük'te objektiflere yakalandı.