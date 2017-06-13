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  3. 13 Haziran 2017 21:18

Caner Erkin, Şükran Ovalı'yı da Çin'e götürüyor

Ocak ayında dünyaevine giren Şükran Ovalı ile Caner Erkin’in aşkları tam gaz devam ediyor.

Caner Erkin, Şükran Ovalı'yı da Çin'e götürüyor

KAMPA ŞÜKRAN'I DA GÖTÜRECEK

16 Temmuz’da Çin’de kamp kurarak takım arkadaşlarıyla antrenmanlar yapacak olan Erkin, kalacakları süre zarfından eşinden ayrı kalmamak için Ovalı’yı da yanında götürecek. Erkin bunun için Beşiktaş yönetiminden de izin aldı.

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Caner Erkin, Şükran Ovalı'yı da Çin'e götürüyor

PRİMİ TATİLE HARCAYACAK
Çiftin kampta ne kadar kalacağı henüz belli değilken ikili sonrası için de planlarını çoktan yaptı.

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Caner Erkin, Şükran Ovalı'yı da Çin'e götürüyor

Caner Erkin, 300 bin TL aldığı şampiyonluk primiyle eşini Maldivler, Hawaii veya Phuket’e götürecek. Tatilin nerede olacağına Şükran Ovalı karar verecek.

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Caner Erkin, Şükran Ovalı'yı da Çin'e götürüyor

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