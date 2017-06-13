Caner Erkin, Şükran Ovalı'yı da Çin'e götürüyor
Ocak ayında dünyaevine giren Şükran Ovalı ile Caner Erkin’in aşkları tam gaz devam ediyor.
KAMPA ŞÜKRAN'I DA GÖTÜRECEK
16 Temmuz’da Çin’de kamp kurarak takım arkadaşlarıyla antrenmanlar yapacak olan Erkin, kalacakları süre zarfından eşinden ayrı kalmamak için Ovalı’yı da yanında götürecek. Erkin bunun için Beşiktaş yönetiminden de izin aldı.
PRİMİ TATİLE HARCAYACAK
Çiftin kampta ne kadar kalacağı henüz belli değilken ikili sonrası için de planlarını çoktan yaptı.
Caner Erkin, 300 bin TL aldığı şampiyonluk primiyle eşini Maldivler, Hawaii veya Phuket’e götürecek. Tatilin nerede olacağına Şükran Ovalı karar verecek.