Caner Erkin, Şükran Ovalı'yı da Çin'e götürüyor

KAMPA ŞÜKRAN'I DA GÖTÜRECEK



16 Temmuz’da Çin’de kamp kurarak takım arkadaşlarıyla antrenmanlar yapacak olan Erkin, kalacakları süre zarfından eşinden ayrı kalmamak için Ovalı’yı da yanında götürecek. Erkin bunun için Beşiktaş yönetiminden de izin aldı.