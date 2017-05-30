Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya tatil jesti !

300 BİN TL PRİM ALDI



Beşiktaş'la önümüzdeki 3 yıl karşılığında senelik 1 milyon 750 bin euro'ya anlaşma imzalayan ve şampiyonluk dolayısıyla da 300 bin TL'lik prim alan Erkin, bunun için de kesenin ağzını açtı. 2 Ocak'ta Roma'da kıyılan nikah sonrası eşiyle balayına çıkamayan ünlü futbolcu, şampiyonluk primini yurt dışı tatiline harcamaya karar verdi.