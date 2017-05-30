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  3. 30 Mayıs 2017 17:28

Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya tatil jesti !

Caner Erkin, şampiyonluk dolayısıyla aldığı 300 bin TL'lik primle 'Uğurum' dediği Şükran Ovalı'yı tatile çıkarıyor.

Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya tatil jesti !

Eşine Maldivler, Hawaii ya da Phuket tercihlerini sunan yıldız futbolcu, bir kez daha romantikliğini konuşturdu.

(Takvim)

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Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya tatil jesti !

BU yıl hem işte hem de özel hayatında kazanan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin, takımının şampiyon olmasıyla 4 aylık eşi Şükran Ovalı için mükemmel bir tatil planı hazırlığına başladı…

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Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya tatil jesti !

300 BİN TL PRİM ALDI

Beşiktaş'la önümüzdeki 3 yıl karşılığında senelik 1 milyon 750 bin euro'ya anlaşma imzalayan ve şampiyonluk dolayısıyla da 300 bin TL'lik prim alan Erkin, bunun için de kesenin ağzını açtı. 2 Ocak'ta Roma'da kıyılan nikah sonrası eşiyle balayına çıkamayan ünlü futbolcu, şampiyonluk primini yurt dışı tatiline harcamaya karar verdi.

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Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya tatil jesti !

KESENİN AĞZINI YİNE AÇTI

Balayı rotası için güzel eşinin fikrini alan yıldız futbolcunun, gözde tatil noktaları olan Tayland'ın Phuket Adası ile Hawaii ve Maldivler'deki otelleri araştırdığı öğrenildi.

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