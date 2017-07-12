Cristiano Ronaldo'nun yatına baskın !
Tatilini Formentera'da geçiren Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'ya büyük şok.
İspanyol Hola dergisinin haberine göre Gümrük Vergi Dairesi görevlileri, Ronaldo'nun yatında arama yaptı.
Sevgilisi Georgina, annesi Dolores ve yakın arkadaşlarıyla teknede bulunan Ronaldo'nun büyük bir şaşkınlık yaşadığı ve sahile gelerek bir restorana oturduğu kaydedildi.
Gümrük yetkililerin kiralanan yat için mi yoksa Ronaldo'nun vergi kaçırma iddiaları için mi teknede arama yaptıkları henüz bilinmiyor.