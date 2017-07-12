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  3. 12 Temmuz 2017 18:15

Cristiano Ronaldo'nun yatına baskın !

Tatilini Formentera'da geçiren Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'ya büyük şok.

Cristiano Ronaldo'nun yatına baskın !

İspanyol Hola dergisinin haberine göre Gümrük Vergi Dairesi görevlileri, Ronaldo'nun yatında arama yaptı.

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Cristiano Ronaldo'nun yatına baskın !

Sevgilisi Georgina, annesi Dolores ve yakın arkadaşlarıyla teknede bulunan Ronaldo'nun büyük bir şaşkınlık yaşadığı ve sahile gelerek bir restorana oturduğu kaydedildi.

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Cristiano Ronaldo'nun yatına baskın !

Gümrük yetkililerin kiralanan yat için mi yoksa Ronaldo'nun vergi kaçırma iddiaları için mi teknede arama yaptıkları henüz bilinmiyor.

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Cristiano Ronaldo'nun yatına baskın !

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