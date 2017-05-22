Beşiktaşlı Dusko Tosic, çapkınlıkta yakalandı
Jelena Karleusa ile evli olan Beşiktaşlı yıldız Dusko Tosic, gecelerde esmer bir güzelle kameralara yansıdı.
Yemek yediği mekanda tanıştığı esmer güzelle gece yarısına kadar eğlenen Tosic, paparazilere yakalandı. Dusko'nun 9 yıllık eşi, 2 kızının annesi Jelena "Benim gibi bir kadını aldatmaz" demişti.
Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic önceki akşam Etiler'deki Boşnjak Restaurant'ta yemek yedi. Ardından üst kattaki bara geçti. Tanıştığı esmer bir güzelle gece yarısına kadar eğlendi.
TRAFİK KONTROLÜNDE YAKALANDI
Çıkışta genç kızla birlikte otomobiline bindi. Alkollü olduğu için direksiyonu valeye teslim etti. Dusko Tosic'in otomobili Zincirlikuyu'daki trafik kontrolüne takıldı.