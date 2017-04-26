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  3. 26 Nisan 2017 18:03

Eski porno yıldızı, o futbolcuyla yazışmalarını paylaştı !

Eski porno yıldızı Mia Khalifa, Chad Kelly'nin kaybettikleri Florida maçının ardından, karşılaşma öncesindeki yazışmalarını twitter'dan paylaştı.

Eski porno yıldızı, o futbolcuyla yazışmalarını paylaştı !

Eski porno yıldızı Mia Khalifa, Amerikan Futbolu Kolej Ligi'nde Ole Miss Rebel'de forma giyen oyun kurucu Chad Kelly'nin kaybettikleri Florida maçının ardından, karşılaşma öncesindeki yazışmalarını twitter'dan paylaştı.

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Eski porno yıldızı, o futbolcuyla yazışmalarını paylaştı !

Sıkı bir Amerikan futbolu taraftarı olan Khalifa, Ole Miss Rebel'in, Florida State'e 45-34 kaybettiği maçın ardından, takımın oyun kurucusu Chad Kelley'nin twitter'dan kendisine attığı özel mesajı paylaştı.

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Eski porno yıldızı, o futbolcuyla yazışmalarını paylaştı !

Mesajda, ''Beni snap'ten ekle. 5'indeki maçta seni görmek güzel olacak'' yazan Kelly'ye twitterden şu cevabı verdi:

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Eski porno yıldızı, o futbolcuyla yazışmalarını paylaştı !

"Bana özel mesaj atacağın zamanı, antrenmanda geçirmen gerekiyor...''

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