Eski porno yıldızı, o futbolcuyla yazışmalarını paylaştı !
Eski porno yıldızı Mia Khalifa, Chad Kelly'nin kaybettikleri Florida maçının ardından, karşılaşma öncesindeki yazışmalarını twitter'dan paylaştı.
Eski porno yıldızı Mia Khalifa, Amerikan Futbolu Kolej Ligi'nde Ole Miss Rebel'de forma giyen oyun kurucu Chad Kelly'nin kaybettikleri Florida maçının ardından, karşılaşma öncesindeki yazışmalarını twitter'dan paylaştı.
Sıkı bir Amerikan futbolu taraftarı olan Khalifa, Ole Miss Rebel'in, Florida State'e 45-34 kaybettiği maçın ardından, takımın oyun kurucusu Chad Kelley'nin twitter'dan kendisine attığı özel mesajı paylaştı.
Mesajda, ''Beni snap'ten ekle. 5'indeki maçta seni görmek güzel olacak'' yazan Kelly'ye twitterden şu cevabı verdi: