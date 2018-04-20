Fenomen hostes porno yıldızı oldu !
Ünlü hostes İngiliz Laura Birbeck verdiği bir kararla cinsel içerikli filmlerde oynamaya başladı.
Ünlü havayolu şirketi British Airways'de hosteslik yapan genç İngiliz, sosyal medya paylaşımları büyük ilgi çekip hayran kitlesi oluşması üzerine cinsel içerikli film yıldızı olmak için istifa etti.
Worcester'da yaşayan genç kadın, hostes olarak dünyayı dolaşıyor ve sosyal medya hesabından üniformalı fotoğraflarını paylaşıyordu. Özel bir hayran kitlesine sahip olan genç hostes, kariyer değişikliği sonrası sevenlerinin sayısını artırdı.
Eski bir meslektaşı Laura için, "Bu işe girdiğine hiç şaşırmadım çünkü hep bunu yapmakla ilgileniyordu" dedi. Hostesin arkadaşı, geçen sene birlikte çalıştıklarında yanında daima laptop'ını taşıdığını ve işten sonra otel odasında bilgisayarının kamerasını açıp cinsel performans sergilediğini anlattı.