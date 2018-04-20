Fenomen hostes porno yıldızı oldu !

Eski bir meslektaşı Laura için, "Bu işe girdiğine hiç şaşırmadım çünkü hep bunu yapmakla ilgileniyordu" dedi. Hostesin arkadaşı, geçen sene birlikte çalıştıklarında yanında daima laptop'ını taşıdığını ve işten sonra otel odasında bilgisayarının kamerasını açıp cinsel performans sergilediğini anlattı.