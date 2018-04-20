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  3. 20 Nisan 2018 19:31

Fenomen hostes porno yıldızı oldu !

Ünlü hostes İngiliz Laura Birbeck verdiği bir kararla cinsel içerikli filmlerde oynamaya başladı.

Fenomen hostes porno yıldızı oldu !

Ünlü havayolu şirketi British Airways'de hosteslik yapan genç İngiliz, sosyal medya paylaşımları büyük ilgi çekip hayran kitlesi oluşması üzerine cinsel içerikli film yıldızı olmak için istifa etti.

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Fenomen hostes porno yıldızı oldu !

Worcester'da yaşayan genç kadın, hostes olarak dünyayı dolaşıyor ve sosyal medya hesabından üniformalı fotoğraflarını paylaşıyordu. Özel bir hayran kitlesine sahip olan genç hostes, kariyer değişikliği sonrası sevenlerinin sayısını artırdı.

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Fenomen hostes porno yıldızı oldu !

Eski bir meslektaşı Laura için, "Bu işe girdiğine hiç şaşırmadım çünkü hep bunu yapmakla ilgileniyordu" dedi. Hostesin arkadaşı, geçen sene birlikte çalıştıklarında yanında daima laptop'ını taşıdığını ve işten sonra otel odasında bilgisayarının kamerasını açıp cinsel performans sergilediğini anlattı.

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Fenomen hostes porno yıldızı oldu !

Laura yaptığı açıklamada, "Webcam modelliği yapınca kendimi stressiz hissettim. İstediğim zamanlar çalışıyor ve kendimi rahat hissediyorum" dedi.

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