Hakim mahkemede gizlilik kararını reddetti

Bunun üzerine Erkin’in avukatı tepki göstererek, Atalay hakkındaki haberleri biz yaptırıyormuşuz gibi itham var dedi. Hakim ise iki tarafı da uyararak, “Ben iki tarafın da duruşmada şov yapmasına izin vermem. Bu velayet davası 70 milyonun velayet davası gibidir” ifadesini kullandı.