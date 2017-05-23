Hakim mahkemede gizlilik kararını reddetti
Caner Erkin, oğlu Çınar'ın velayetini alabilmek için eski eşi Asena Atalay'a açtığı velayet davasının görülmesine başlandı.
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in, oğlu Çınar Erkin’in velayetinin eski eşi Asena Atalay’dan alınarak kendisine verilmesi için açtığı davanın ilk duruşması görüldü. İstanbul 11. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya davacı Caner Erkin katılmadı. Davalı Asena Atalay ise avukatıyla birlikte duruşmada hazır bulundu.
(Milliyet)
“Bu 70 milyonun velayet davası gibidir”
Duruşmanın başlamasıyla birlikte Erkin’in avukatları, dosyada gizlilik kararı alınmasını isterken, Atalay’ın avukatı müvekkili aleyhine yapılan haberler nedeniyle duruşmaların aleni olarak yapılmasını istedi.
Bunun üzerine Erkin’in avukatı tepki göstererek, Atalay hakkındaki haberleri biz yaptırıyormuşuz gibi itham var dedi. Hakim ise iki tarafı da uyararak, “Ben iki tarafın da duruşmada şov yapmasına izin vermem. Bu velayet davası 70 milyonun velayet davası gibidir” ifadesini kullandı.
“Çocuğunu özel günlerde bile yalnız bıraktı”
Davacı Erkin'in avukatları Atalay'ın çocuğu özel günlerinde bile yalnız bıraktığını, çocuğun okul hayatını sekteye uğrattığını ve direkt dansı olarak adlandırılan "pornografik danslar" yapıp sosyal medyada paylaşıldığını, çocuğun para aracı olarak kullanıldığını Atalay’ın kötü alışkanlıklara sahip olduğunu gerekçe göstererek annedeki velayetin kaldırılarak çocuğun velayetinin babaya verilmesini talep ettiler.