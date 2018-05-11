SON DAKİKA
ERDOĞAN: SİZLER İSTANBUL'U FETHEDEN FATİHLERSİNİZ - CANLI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 11 Mayıs 2018 11:04

İşte Devran Çağlar'ın son hali

90'lı yılların ünlü arabesk şarkıcısı Devran Çağlar'ın (54) son hali görenleri şaşırttı.

İşte Devran Çağlar'ın son hali

Devran Çağlar’ın son halini görenler, ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlanıyor. Uzun süredir Almanya’da yaşayan Çağlar, eski imajını değiştirip saçlarını uzattı.

1/ 5
İşte Devran Çağlar'ın son hali

Devran Çağlar, bir dönem duayen oyuncu Eşref Kolçak’ın çocuğu olduğunu iddia etmiş, “Babam ergenlik dönemine girdiğimde yaptığım cinsel tercihimden ötürü beni dışladı. Bir süre duygularıma engel olmayı denedim ama başaramadım. Babama hayatımı bu yönde yaşayacağımı söylediğimde çok sinirlendi ve beni hayatından çıkarttı. 20 senedir babamla bir kez bile karşılaşmadık” ifadelerini kullanmıştı. Usta sanatçı ise bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

2/ 5
İşte Devran Çağlar'ın son hali

3/ 5
İşte Devran Çağlar'ın son hali

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM