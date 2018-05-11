İşte Devran Çağlar'ın son hali

Devran Çağlar, bir dönem duayen oyuncu Eşref Kolçak’ın çocuğu olduğunu iddia etmiş, “Babam ergenlik dönemine girdiğimde yaptığım cinsel tercihimden ötürü beni dışladı. Bir süre duygularıma engel olmayı denedim ama başaramadım. Babama hayatımı bu yönde yaşayacağımı söylediğimde çok sinirlendi ve beni hayatından çıkarttı. 20 senedir babamla bir kez bile karşılaşmadık” ifadelerini kullanmıştı. Usta sanatçı ise bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.



