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  3. 18 Nisan 2017 15:23

Tiger Woods'un yeni sevgilisi Laci Kay Somers

Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods iddiaya göre kendine yeni bir kız arkadaş buldu.

Tiger Woods'un yeni sevgilisi Laci Kay Somers

Golf oynamayı seven model Laci Kay Somers ile birlikte olduğu söylenen Woods’un son dönemdeki mutluluğu da bu ilişkiye bağlanıyor.

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Tiger Woods'un yeni sevgilisi Laci Kay Somers

Instagram’da 7 milyondan fazla takipçisi bulunan Somers ünlü golfçüye Masters turnuvası öncesi büyük destek veriyor.

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Tiger Woods'un yeni sevgilisi Laci Kay Somers

Kayakçı Lindsey Vonn ile Mayıs 2015'te ayrıldıktan sonra yeniden dünya 1 numarasına yükselen Woods’un bu ilişkiyle birlikte yeniden bir düşüş yaşayıp yaşamayacağı da merak konusu.

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Tiger Woods'un yeni sevgilisi Laci Kay Somers

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