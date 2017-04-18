Tiger Woods'un yeni sevgilisi Laci Kay Somers
Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods iddiaya göre kendine yeni bir kız arkadaş buldu.
Golf oynamayı seven model Laci Kay Somers ile birlikte olduğu söylenen Woods’un son dönemdeki mutluluğu da bu ilişkiye bağlanıyor.
Instagram’da 7 milyondan fazla takipçisi bulunan Somers ünlü golfçüye Masters turnuvası öncesi büyük destek veriyor.
Kayakçı Lindsey Vonn ile Mayıs 2015'te ayrıldıktan sonra yeniden dünya 1 numarasına yükselen Woods’un bu ilişkiyle birlikte yeniden bir düşüş yaşayıp yaşamayacağı da merak konusu.