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  3. 05 Nisan 2018 20:41

Kardashian yine rezil oldu !

Kim Kardashian, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla yine olay oldu.

Kardashian yine rezil oldu !

Cesur pozlarını sosyal medyada yayınlamaktan çekinmeyen ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, bir kez daha photoshop kullanmakla suçlandı.

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Kardashian yine rezil oldu !

Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde reklam yüzü olduğu marka için objektiflerin karşısına geçti. Kamera arkasından bir görüntüyü takipçilerinin beğenisine sunan 37 yaşındaki yıldızın, photoshop yardımıyla inceldiği ortaya çıktı.

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Kardashian yine rezil oldu !

Dikkatli takipçiler, Kardashian'ın önünde durduğu kapıdaki tuhaflığı hemen fark etti. Bacağını inceltmek isteyen ünlü isim, aynı zamanda banyo kapısının alt tarafını da yamulttu.

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Kardashian yine rezil oldu !

"Banyodaki fotoğraf çekiminde bir kare" notunu düştüğü kare 2.7 milyonun üzerinde beğeni alan Kim, sosyal medyada photoshop eleştirisi aldı.

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