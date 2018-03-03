''Kızı Bali'ye götürmek için kredi çektim''
Ünlü oyuncu Eser Yenenler'den samimi bir itiraf geldi...
Eser Yenenler 5 aydır BKM Mutfak UnIq’te sahnelediği tek kişilik gosterisi ‘Tbt’de özel hayatına da girdi. Bir hayli konuşulacak anısını magazin dünyasıyla değil, seyircileriyle sahnede paylaştı.
Posta gazetesinde yer alan habere göre; Eser Yenenler, “Bir kızla çıkıyordum. Çok sosyetikti. ‘Haydi tatile Bali’ye gidelim’ dedi. Google’a bir baktım çok pahalı. Param yetmiyor. E, kızı da götürmem gerekiyor. Sonunda bankaya gittim.” dedi.
Eser Yenenler kahkahalar eşliğinde kesilen anısına şöyle devam etti: “Tatil için bankadan kredi çektim. Bali’ye gidip tatil yaptık.”