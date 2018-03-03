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  3. 03 Mart 2018 14:07

''Kızı Bali'ye götürmek için kredi çektim''

Ünlü oyuncu Eser Yenenler'den samimi bir itiraf geldi...

''Kızı Bali'ye götürmek için kredi çektim''

Eser Yenenler 5 aydır BKM Mutfak UnIq’te sahnelediği tek kişilik gosterisi ‘Tbt’de özel hayatına da girdi. Bir hayli konuşulacak anısını magazin dünyasıyla değil, seyircileriyle sahnede paylaştı.

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''Kızı Bali'ye götürmek için kredi çektim''

Posta gazetesinde yer alan habere göre; Eser Yenenler, “Bir kızla çıkıyordum. Çok sosyetikti. ‘Haydi tatile Bali’ye gidelim’ dedi. Google’a bir baktım çok pahalı. Param yetmiyor. E, kızı da götürmem gerekiyor. Sonunda bankaya gittim.” dedi.

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''Kızı Bali'ye götürmek için kredi çektim''

Eser Yenenler kahkahalar eşliğinde kesilen anısına şöyle devam etti: “Tatil için bankadan kredi çektim. Bali’ye gidip tatil yaptık.”

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''Kızı Bali'ye götürmek için kredi çektim''

Eser Yenenler’in adını vermeden bahsettiği kişi altı ay aşk yaşadığı sosyetik güzel Dila Tarkan’dı.

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