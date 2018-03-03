''Kızı Bali'ye götürmek için kredi çektim''

Posta gazetesinde yer alan habere göre; Eser Yenenler, “Bir kızla çıkıyordum. Çok sosyetikti. ‘Haydi tatile Bali’ye gidelim’ dedi. Google’a bir baktım çok pahalı. Param yetmiyor. E, kızı da götürmem gerekiyor. Sonunda bankaya gittim.” dedi.

