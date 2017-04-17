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  3. 17 Nisan 2017 14:11

Larissa Riquelme'den bir bomba daha

2010 Dünya Kupası'nın en hatırda kalan simalarından biri Larissa Riquelme'ydi. Yeni bombasıyla tekrar gündeme geldi.

Larissa Riquelme'den bir bomba daha

Ülkesi Paraguay'ı tribünden destekleyen Güney Amerikalı model, verdiği pozlarla dünyanın her yerindeki futbolseverin ilgisini çekmişti.

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Larissa Riquelme'den bir bomba daha

Meksika Ligi'nde top koşturan Jonathan Fabbro ile evli olan Larissa, kocasının takımı Chiapas'ın şampiyon olması durumunda soyunacağını söyledi.

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Larissa Riquelme'den bir bomba daha

31 yaşında olan Larissa, 2005 yılında moda dünyasına atıldı. 2010 Dünya Kupası'ndan sonra yıldızı paryalan Paraguaylı manken, 2 reality şov sunuculuğu yaptı.

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Larissa Riquelme'den bir bomba daha

Larissa'nın Dünya Kupası'ndaki pozları hala akıllarda...

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