Larissa Riquelme'den bir bomba daha
2010 Dünya Kupası'nın en hatırda kalan simalarından biri Larissa Riquelme'ydi. Yeni bombasıyla tekrar gündeme geldi.
Ülkesi Paraguay'ı tribünden destekleyen Güney Amerikalı model, verdiği pozlarla dünyanın her yerindeki futbolseverin ilgisini çekmişti.
Meksika Ligi'nde top koşturan Jonathan Fabbro ile evli olan Larissa, kocasının takımı Chiapas'ın şampiyon olması durumunda soyunacağını söyledi.
31 yaşında olan Larissa, 2005 yılında moda dünyasına atıldı. 2010 Dünya Kupası'ndan sonra yıldızı paryalan Paraguaylı manken, 2 reality şov sunuculuğu yaptı.