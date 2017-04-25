Messi'den seksi taraftarına özel hediye !
Barcelona taraftarı model Livia Gullo'nun en özel hediyesini ise Messi verdi.
Dünyanın en büyük derbisi olarak görülen Real Madrid - Barcelona karşılaşması, nam-ı diğer El-Clasico'nun kazananı Barcelona oldu. Bu zafere en çok sevinenlerden biri kuşkusuz model Livia Gullo oldu.
Tam bir Barcelona taraftarı olan Livia Gullo, Barça formalı pozlarıyla sosyal medyayı kendine hayran bırakmakla beraber futbol takımı için hazırlanan takvimde de yer almıştı.
İddialı pozlarıyla instagramı birbirine katan modelin özel gün kutlamaları da bir o kadar dikkat çekiyor.