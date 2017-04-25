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  3. 25 Nisan 2017 16:07

Messi'den seksi taraftarına özel hediye !

Barcelona taraftarı model Livia Gullo'nun en özel hediyesini ise Messi verdi.

Messi'den seksi taraftarına özel hediye !

Dünyanın en büyük derbisi olarak görülen Real Madrid - Barcelona karşılaşması, nam-ı diğer El-Clasico'nun kazananı Barcelona oldu. Bu zafere en çok sevinenlerden biri kuşkusuz model Livia Gullo oldu.

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Messi'den seksi taraftarına özel hediye !

Tam bir Barcelona taraftarı olan Livia Gullo, Barça formalı pozlarıyla sosyal medyayı kendine hayran bırakmakla beraber futbol takımı için hazırlanan takvimde de yer almıştı.

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Messi'den seksi taraftarına özel hediye !

İddialı pozlarıyla instagramı birbirine katan modelin özel gün kutlamaları da bir o kadar dikkat çekiyor.

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Messi'den seksi taraftarına özel hediye !

İddialı manken için dün çok özel bir gün oldu: 3'ü bir arada sevinç yaşadı.Barcelona'nın Real Madrid'i 3-2 mağlup etmesi, Livia Gullo'nun doğum gününe denk geldi.

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