Neymar terkedildi !
Barcelona'dan PSG'ye transfer olarak tüm dünyanın dikkatini çeken Neymar, aşk hayatında ağır bir darbe aldı.
4 gün önce futbol tarihinin en pahalı transferine imza atarak Barcelona'dan PSG'ye giden Brezilyalı yıldız Neymar'ı sevgilisi terk etti.
5 YILLIK İLİŞKİ BİTTİ
Oyunculuk yapan Bruna Marquezin, 5 yıllık sevgilisi Neymar'ı annesi ve kız kardeşine aşırı düşkün olmasından bıraktığını söyledi.
600 MİLYON DOLARLIK TRANSFER
Brezilyalı yıldızın Barcelona'dan PSG'ye transfer olmasının maliyeti bonuslarla birlikte 600 milyon doları bulmuştu.