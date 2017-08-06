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  3. 06 Ağustos 2017 09:53

Neymar terkedildi !

Barcelona'dan PSG'ye transfer olarak tüm dünyanın dikkatini çeken Neymar, aşk hayatında ağır bir darbe aldı.

Neymar terkedildi !

4 gün önce futbol tarihinin en pahalı transferine imza atarak Barcelona'dan PSG'ye giden Brezilyalı yıldız Neymar'ı sevgilisi terk etti.

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Neymar terkedildi !

5 YILLIK İLİŞKİ BİTTİ
Oyunculuk yapan Bruna Marquezin, 5 yıllık sevgilisi Neymar'ı annesi ve kız kardeşine aşırı düşkün olmasından bıraktığını söyledi.

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Neymar terkedildi !

600 MİLYON DOLARLIK TRANSFER
Brezilyalı yıldızın Barcelona'dan PSG'ye transfer olmasının maliyeti bonuslarla birlikte 600 milyon doları bulmuştu.

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Neymar terkedildi !

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