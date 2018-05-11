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  3. 11 Mayıs 2018 11:03

Ofiste cinsel fantezi ışıklar açık kalınca ifşa oldu

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki bir sigorta şirketinde iş saatlerinden sonra ofiste sevişen iki çalışan ışıkları kapatmayı unutunca ünlü oldu

Ofiste cinsel fantezi ışıklar açık kalınca ifşa oldu

Yeni Zelanda'da Marsh Ltd isimli sigorta şirketinde çalışan 2 kişi, iş saatinde sonra ofiste sevişmeye başladı.

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Ofiste cinsel fantezi ışıklar açık kalınca ifşa oldu

Yolun karşısındaki barda oturanlar, çiftin sevişmeye başladığını fark edince olayı dakika dakika fotoğrafladı ve sosyal medyada paylaştı.

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Ofiste cinsel fantezi ışıklar açık kalınca ifşa oldu

Olayla ilgili fotoğraflar binlerce kez paylaşılırken Marsh Ltd yöneticisi Grant Milne konu ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, “Bu olayı ciddiye alıyoruz. Olaya kimin karıştığını biliyoruz. Çünkü kim oldukları fotoğraflarda açıkça görülüyor” dedi.

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Ofiste cinsel fantezi ışıklar açık kalınca ifşa oldu

Milne, istemeden sokaktakilere seks şovu yapan çalışanlarla ilgili soruşturma başlatıldığını ve ikisinin de işlerini kaybedebileceğini de açıkladı.

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