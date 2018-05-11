Ofiste cinsel fantezi ışıklar açık kalınca ifşa oldu

Olayla ilgili fotoğraflar binlerce kez paylaşılırken Marsh Ltd yöneticisi Grant Milne konu ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, “Bu olayı ciddiye alıyoruz. Olaya kimin karıştığını biliyoruz. Çünkü kim oldukları fotoğraflarda açıkça görülüyor” dedi.



