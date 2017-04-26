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  3. 26 Nisan 2017 18:11

Yıldız basketbolcu önce aldattı şimdi de dövdü

Jeff Withey’in modellik yapan sevgilisi Kennedy Summers'la son dönemde sürekli kavga ettiği için Withey'e kulübü 2 maçlık ceza verdi.

Yıldız basketbolcu önce aldattı şimdi de dövdü

Utah Jazz’ın başarılı oyuncusu Jeff Withey’in sevgilisi Kennedy Summers’ı aldattığı iddiaları daha kapanmamışken bu kez sevgilisine şiddet uyguladığı yönündeki haberler kulübünü de bir hayli sinirlendirdi.

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Yıldız basketbolcu önce aldattı şimdi de dövdü

Güzelliğiyle dikkat çeken Summers ise şimdilik sessiz.

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Yıldız basketbolcu önce aldattı şimdi de dövdü

Manhattan Beach Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada ise konunun araştırıldığı ve şiddet eylemi ile ilgili ciddi şüpheler olduğu belirtildi

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Yıldız basketbolcu önce aldattı şimdi de dövdü

Özel yaşamıyla sık sık gündeme Jeff Withey, Utah Jazz'da istenmeyen adam ilan edildi

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