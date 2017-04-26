Yıldız basketbolcu önce aldattı şimdi de dövdü
Jeff Withey’in modellik yapan sevgilisi Kennedy Summers'la son dönemde sürekli kavga ettiği için Withey'e kulübü 2 maçlık ceza verdi.
Utah Jazz’ın başarılı oyuncusu Jeff Withey’in sevgilisi Kennedy Summers’ı aldattığı iddiaları daha kapanmamışken bu kez sevgilisine şiddet uyguladığı yönündeki haberler kulübünü de bir hayli sinirlendirdi.
Manhattan Beach Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada ise konunun araştırıldığı ve şiddet eylemi ile ilgili ciddi şüpheler olduğu belirtildi