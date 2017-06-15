Özel okul fiyatları belli oldu!
Yabancı özel liseler, taban puanları ile birlikte 2017-2018 öğrenim yılı ücretlerini açıklamaya başladı. Rekor Robert Kolej'de. Okulun gündüzlü ücreti peşin 71 bin, 10 taksitte 73 bin 300 TL. 7 gün yatılı 10 taksit öğrenim ücreti 112 bin 800 TL.
Saint Joseph Fransız Lisesi
Okulun puanı 10 puan artışla 880 oldu. Okulun kontenjanı 198. Ücreti peşin 45 bin 117 TL.
Saint Benoit Fransız Lisesi
Okulun taban puanı 860 oldu. Kontenjanı ise 170. Öğrenim ücreti peşin 43 bin 5 TL, 5 taksit 45 bin 750 TL.