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  3. 15 Haziran 2017 09:20

Özel okul fiyatları belli oldu!

Özel okul fiyatları belli oldu!

Yabancı özel liseler, taban puanları ile birlikte 2017-2018 öğrenim yılı ücretlerini açıklamaya başladı. Rekor Robert Kolej'de. Okulun gündüzlü ücreti peşin 71 bin, 10 taksitte 73 bin 300 TL. 7 gün yatılı 10 taksit öğrenim ücreti 112 bin 800 TL.







 

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Özel okul fiyatları belli oldu!

Saint Joseph Fransız Lisesi

Okulun puanı 10 puan artışla 880 oldu. Okulun kontenjanı 198. Ücreti peşin 45 bin 117 TL.



 

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Özel okul fiyatları belli oldu!

Saint Benoit Fransız Lisesi

Okulun taban puanı 860 oldu. Kontenjanı ise 170. Öğrenim ücreti peşin 43 bin 5 TL, 5 taksit 45 bin 750 TL.



 

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Özel okul fiyatları belli oldu!

Notre Dame De Sion Fransız Lisesi

Okulun taban puanı 870 oldu. Okulun kontenjanı da 140. Bu yıl ücreti 45 bin 840 TL.


 

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