Rihanna - Benzema gerçeği ortaya çıktı !
İspanyol basını dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ile Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema arasındaki ilişkinin bitme sebebini ortaya çıkardı.
2015 yılında birlikte olmaya başlayan ikili kısa bir sürenin ardından yolları ayırma kararı almıştı.
İspanyol medyası, Rihanna'nın, Benzema ile birlikteyken eski sevgilisi Chris Brown ile görüşmesi üzerine ilişkilerinin bittiğini iddia etti.
Ayrıca Benzema'ya yakın bir kaynaktan alınan bilgiye göre; Rihanna'nın yıldız futbolcuya ''Kalbini kırmak istemiyorum ama ben sonsuza dek Chris'i seveceğim'' dediği ifade edildi.