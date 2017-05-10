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  3. 10 Mayıs 2017 22:47

Rihanna - Benzema gerçeği ortaya çıktı !

İspanyol basını dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ile Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema arasındaki ilişkinin bitme sebebini ortaya çıkardı.

Rihanna - Benzema gerçeği ortaya çıktı !

2015 yılında birlikte olmaya başlayan ikili kısa bir sürenin ardından yolları ayırma kararı almıştı.

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Rihanna - Benzema gerçeği ortaya çıktı !

İspanyol medyası, Rihanna'nın, Benzema ile birlikteyken eski sevgilisi Chris Brown ile görüşmesi üzerine ilişkilerinin bittiğini iddia etti.

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Rihanna - Benzema gerçeği ortaya çıktı !

Ayrıca Benzema'ya yakın bir kaynaktan alınan bilgiye göre; Rihanna'nın yıldız futbolcuya ''Kalbini kırmak istemiyorum ama ben sonsuza dek Chris'i seveceğim'' dediği ifade edildi.

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Rihanna - Benzema gerçeği ortaya çıktı !

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