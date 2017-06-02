Rihanna, NBA finaline damga vurdu !
NBA finallerinin ilk maçında Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers’ı 113-91 mağlup ettiği maça ünlü şarkıcı Rihanna damga vurdu.
Bir Lebron James fanatiği olduğu bilinen Rihanna, maç boyunca Kevin Durant'in atışlarını kaçırması için “Brick” (Tuğla) diye bağırdı.
(AMK Spor)
Durant'in de buna karşılık dördüncü çeyreğin sonlarında bir üçlük attıktan sonra geri koşarken Rihanna'ya anlamlı bir şekilde bakması kameralardan kaçmadı.
Maçın ardından bir muhabirin bu yaşananları sormasıyla Steph Curry kahkahalara boğulurken Durant, “Bunu hiç hatırlamıyorum” yanıtını verdi.