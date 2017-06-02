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  3. 02 Haziran 2017 16:40

Rihanna, NBA finaline damga vurdu !

NBA finallerinin ilk maçında Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers’ı 113-91 mağlup ettiği maça ünlü şarkıcı Rihanna damga vurdu.

Rihanna, NBA finaline damga vurdu !

Bir Lebron James fanatiği olduğu bilinen Rihanna, maç boyunca Kevin Durant'in atışlarını kaçırması için “Brick” (Tuğla) diye bağırdı.

(AMK Spor)

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Rihanna, NBA finaline damga vurdu !

Durant'in de buna karşılık dördüncü çeyreğin sonlarında bir üçlük attıktan sonra geri koşarken Rihanna'ya anlamlı bir şekilde bakması kameralardan kaçmadı.

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Rihanna, NBA finaline damga vurdu !

Maçın ardından bir muhabirin bu yaşananları sormasıyla Steph Curry kahkahalara boğulurken Durant, “Bunu hiç hatırlamıyorum” yanıtını verdi.

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Rihanna, NBA finaline damga vurdu !

Curry'nin “Sakın bu tuzağa düşme” dediği Durant, “Gayet rahatım, haydi eğlenin bununla” diyerek konuyu noktalamak istedi. Ancak dürüst olalım sayın Kevin Durant, hepimiz biliyoruz ki o anı çok iyi hatırlıyorsun.

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