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  3. 09 Mayıs 2017 14:06

Ronaldo'nun erken tatil keyfi

Cristiano Ronaldo sevgilisi Georgina Rodriguez ile birlikte Ibiza'da tatilde görüntülendi.

Ronaldo'nun erken tatil keyfi

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Ronaldo'nun erken tatil keyfi

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Ronaldo'nun erken tatil keyfi

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Ronaldo'nun erken tatil keyfi

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