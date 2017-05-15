Taraftardan Tosic'in eşine: Tosic'le seks yapma !
Beşiktaş'a ve eşine hiçbir konuda laf ettirmeyen Dusko Tosic'in şarkıcı eşi Jelena ile siyah beyazlı taraftarlar arasındaki samimi diyaloglara bir yenisi eklendi.
Spor Toto Süper Lig 31. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Başakşehir'in Gençlerbirliği'ni mağlup etmesinin ardından mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak.
BEŞİKTAŞ TARAFTARININ İSTEĞİ OLAY OLDU
Beşiktaşlı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'ya Bursaspor maçı öncesi siyah beyazlı bir taraftar sosyal medyadan ilginç bir istek geldi.
"TOSİC'LE İLİŞKİYE GİRME"
Sosyal medyada Bursaspor maçı öncesi Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'ya "Ne olur Tosic'le 3 hafta içinde hiç cinsel ilişkiye girme. 3 hafta sonra her şeyi yapabilirsin" diye yazınca Jelena Karleusa ise gülümseyerek şaşıran bir tweet attı.