Taraftardan Tosic'in eşine: Tosic'le seks yapma !

"TOSİC'LE İLİŞKİYE GİRME"



Sosyal medyada Bursaspor maçı öncesi Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'ya "Ne olur Tosic'le 3 hafta içinde hiç cinsel ilişkiye girme. 3 hafta sonra her şeyi yapabilirsin" diye yazınca Jelena Karleusa ise gülümseyerek şaşıran bir tweet attı.