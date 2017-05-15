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  3. 15 Mayıs 2017 16:18

Taraftardan Tosic'in eşine: Tosic'le seks yapma !

Beşiktaş'a ve eşine hiçbir konuda laf ettirmeyen Dusko Tosic'in şarkıcı eşi Jelena ile siyah beyazlı taraftarlar arasındaki samimi diyaloglara bir yenisi eklendi.

Taraftardan Tosic'in eşine: Tosic'le seks yapma !

Spor Toto Süper Lig 31. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Başakşehir'in Gençlerbirliği'ni mağlup etmesinin ardından mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak.

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Taraftardan Tosic'in eşine: Tosic'le seks yapma !

BEŞİKTAŞ TARAFTARININ İSTEĞİ OLAY OLDU

Beşiktaşlı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'ya Bursaspor maçı öncesi siyah beyazlı bir taraftar sosyal medyadan ilginç bir istek geldi.

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Taraftardan Tosic'in eşine: Tosic'le seks yapma !

"TOSİC'LE İLİŞKİYE GİRME"

Sosyal medyada Bursaspor maçı öncesi Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'ya "Ne olur Tosic'le 3 hafta içinde hiç cinsel ilişkiye girme. 3 hafta sonra her şeyi yapabilirsin" diye yazınca Jelena Karleusa ise gülümseyerek şaşıran bir tweet attı.

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Taraftardan Tosic'in eşine: Tosic'le seks yapma !

Jelena ise bu tweete "aman Tanrım lol (kahkaha)" şeklinde cevap verdi.

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