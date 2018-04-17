Ünlü sunucu cinsel hayatını anlattı
Ünlü sunucu Chloe Modeley, rugby oyuncusu nişanlısı James Haskell ile cinsel hayatılarına dair açıklamalarda bulundu.
İngiliz sunucu Chloe Madeley (30), rugby oyuncusu nişanlısı James Haskell (33) ile yatak odası sırlarını paylaştı.
TV sunucusu anne Judy Finnigan ile baba Richard Madeley ‘in kızları Chloe Madeley, Fabulous Magazine’e çarpıcı açıklamalar yaptı.
30 yaşındaki İngiliz sunucu, James Haskell ile birlikteliği hakkında, "İlişkimiz gün geçtikçe daha da güzelleşiyor. Her gün en az bir kez ilişkiye giriyoruz" dedi.