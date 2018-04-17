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  3. 17 Nisan 2018 16:49

Ünlü sunucu cinsel hayatını anlattı

Ünlü sunucu Chloe Modeley, rugby oyuncusu nişanlısı James Haskell ile cinsel hayatılarına dair açıklamalarda bulundu.

Ünlü sunucu cinsel hayatını anlattı

İngiliz sunucu Chloe Madeley (30), rugby oyuncusu nişanlısı James Haskell (33) ile yatak odası sırlarını paylaştı.

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Ünlü sunucu cinsel hayatını anlattı

TV sunucusu anne Judy Finnigan ile baba Richard Madeley ‘in kızları Chloe Madeley, Fabulous Magazine’e çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Ünlü sunucu cinsel hayatını anlattı

30 yaşındaki İngiliz sunucu, James Haskell ile birlikteliği hakkında, "İlişkimiz gün geçtikçe daha da güzelleşiyor. Her gün en az bir kez ilişkiye giriyoruz" dedi.

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Ünlü sunucu cinsel hayatını anlattı

Düzenli cinsel ilişkinin sağlıklı olduğunu dile getiren Chloe Madeley, "Cinsel dürtüleri çok kuvvetli biriyim. Eğer cinsel ilişkiye düşkün olmayan bir partnerim olsaydı, bu benim için büyük problem olurdu" ifadelerini kullandı.

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