Vedat Milor, Ekşi Sözlük yazarlarının sorularını cevapladı
''Gurme'' denince akla gelen isimlerin başında gelen yemek ve şarap eleştirmeni Vedat Milor, Ekşi Sözlük yazarlarının sorularına samimi cevaplar verdi.
Ekşi Sözlük yazarlarının site üzerinden ünlü isimlerle yaptıkları soru-cevap yayınlarının son konuğu Hürriyet yazarı Vedat Milor oldu. Milor, soyadının hikayesinden en sevdiği tatlıya birçok soruya çok sürpriz yanıtlar verdi. İşte sorular ve Milor'un yanıtları...
Soru: Dünyanın ve Türkiye'nin birçok mekanında, restoranında, lokantasında yemekler yediniz içecekler içtiniz. Şu ana kadar yediğiniz ve içtiğiniz hangi yemeği ve içeceği unutamadınız?
Vedat Milor: Unutamadığım aslında birçok farklı lokantacı. Memleketimin insan manzaraları. Çok düzgün donanımlı 'arif' denilen insan tanıdım. Üzüldüğüm taraf şu keşke defter tutup notlar yazsaydım, yemeklerden değil de insanlardan bahsetseydim. Tabii ki arada fazla esnaf olan bana olan yaklasımları tamamen ticari olan insanlar da gördüm fakat çok içten samimi olan ve bana karşı yaklaşımının çok içten olduğunu düşündüğüm değerli insanlar da gördüm. Unutmadığım bunlar. Şu ya da bu yemek bu demek mümkün değil. Bence en güzel olan bu çeşitlilik.