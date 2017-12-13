Victoria Lopyreva Galatasaray maçında
Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'nın iyi niyet elçisi olan Victoria Lopyreva, hafta sonu Türkiye'deydi.
Lopyreva, maç öncesinde yaptığı paylaşımda "Galatasaray zeminine ilk adımlarımı attım. Tribünler dolmaya başladı bile. Maç başlamadan hemen öncesini çok seviyorum, fırtına öncesi sessizlik gibi. Taraftarlar tezahüratlara başladı bile!" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Süper Lig'ide 2-0 geriden gelerek 4-2 kazandığı Teleset Mobilya Akhisarspor maçını stadyumdan izleyen Rus güzel, paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Karşılaşma öncesinde atmosferden etkilendiğini belirten iyi niyet elçisi, sarı-kırmızılıların galibiyeti sonrasında yaptığı paylaşımda "Sihrim yeniden işe yaradı! Galatasaray, kükreyerek geri döndü! İzlediğim en dramatik maçlardan biriydi. Biz aslanlar güçlüyüzdür, tebrikler!" ifadelerini kullandı.