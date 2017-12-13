Victoria Lopyreva Galatasaray maçında

Lopyreva, maç öncesinde yaptığı paylaşımda "Galatasaray zeminine ilk adımlarımı attım. Tribünler dolmaya başladı bile. Maç başlamadan hemen öncesini çok seviyorum, fırtına öncesi sessizlik gibi. Taraftarlar tezahüratlara başladı bile!" ifadelerini kullandı.