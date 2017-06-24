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  3. 24 Haziran 2017 10:44

Volkan Demirel çılgına döndü: 'Çekilsene lan...'

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Volkan Demirel, tatilini sürdürdüğü Marmaris'te tatsız bir olay yaşadı.

Volkan Demirel çılgına döndü: 'Çekilsene lan...'

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Volkan Demirel, kendisine "Yoldan çekilsene lan!" diye bağıran kişiyi az daha dövüyordu.

(Hürriyet)

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Volkan Demirel çılgına döndü: 'Çekilsene lan...'

Fenerbahçe ile sona eren sözleşmesini iki yıl daha uzatan tecrübeli kaleci Volkan Demirel, ailesiyle önce Bodrum’a gitti ardından rotayı Marmaris’e çevirdi.

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Volkan Demirel çılgına döndü: 'Çekilsene lan...'

Bozburun’da sezonun yorgunluğunu atan ve sık sık denize açılan başarılı file bekçisi, önceki gün tatsız bir olay yaşadı.

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Volkan Demirel çılgına döndü: 'Çekilsene lan...'

Bozburun'da yürüyüş yaparken arkasından araba geldiğini fark etmeyen Volkan’a korna çalan bir kişi, daha sonra ‘Yoldan çekilsene lan’ diye bağırdı.

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