Manchester City'den ayrıldı Galatasaray'a geliyor
Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ederken gözler tamamen orta saha mevkisine çevrilmiş durumda.
O bölgeyi Etebo ile güçlendiren ve kaliteli bir ismi daha kadrosuna katmayı amaçlayan sarı-kırmızılı takımda sürpriz bir isim gündeme geldi.
ALEIX GARCIA ÖNERİSİ! İngiliz ve Rumen basınında yer alan haberlere göre, Manchester City ile sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Aleix Garcia, menajerler tarafından sarı-kırmızılı takıma teklif edildi.
Oyuncunun peşinde Romanya'dan Dinamo Bükreş'in de olduğu ve Galatasaray'dan gelecek cevaba göre son durumun netleşeceği vurgulandı.