  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 24 Eylül 2020 22:55

Manchester City'den ayrıldı Galatasaray'a geliyor

Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ederken gözler tamamen orta saha mevkisine çevrilmiş durumda.

Manchester City'den ayrıldı Galatasaray'a geliyor

O bölgeyi Etebo ile güçlendiren ve kaliteli bir ismi daha kadrosuna katmayı amaçlayan sarı-kırmızılı takımda sürpriz bir isim gündeme geldi.

1/ 9
Manchester City'den ayrıldı Galatasaray'a geliyor

ALEIX GARCIA ÖNERİSİ! İngiliz ve Rumen basınında yer alan haberlere göre, Manchester City ile sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Aleix Garcia, menajerler tarafından sarı-kırmızılı takıma teklif edildi.

2/ 9
Manchester City'den ayrıldı Galatasaray'a geliyor

Oyuncunun peşinde Romanya'dan Dinamo Bükreş'in de olduğu ve Galatasaray'dan gelecek cevaba göre son durumun netleşeceği vurgulandı.

3/ 9
Manchester City'den ayrıldı Galatasaray'a geliyor

"GALATASARAY'I BEKLİYORUM" Manchester City'den ayrılan 23 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Aleix Garcia, Dinamo Bükreş'in yaptığı teklife "Galatasaray'ı bekliyorum" yanıtını verdi.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM