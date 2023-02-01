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Manchester City'nin Arda Güler raporu ifşa oldu

Fenerbahçe'nin süper yıldızı Arda Güler'e, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City talip oldu.

Manchester City'nin Arda Güler raporu ifşa oldu - Resim: 1

Manchester City, Arda Güler'in izlenmesi adına kupadaki Rizespor ve ligdeki Kasımpaşa maçlarına gözlemci gönderdi.

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Manchester City'nin Arda Güler raporu ifşa oldu - Resim: 2

Fanatik'in haberine göre, Arda Güler’i izleyen Manchester City scoutu genç oyuncu için övgü dolu sözlerde bulundu.

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Manchester City'nin Arda Güler raporu ifşa oldu - Resim: 3

Arda Güler ile ilgili hazırlanan raporun İngiltere'ye gönderilmesinin ardından Manchester City'nin rapor doğrutulsunda ilerleyen zamanlarda Fenerbahçe'nin kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Manchester City'nin Arda Güler raporu ifşa oldu - Resim: 4

Raporda, Arda Güler’in süperstar olma potansiyeli taşıdığı belirtildi.  

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