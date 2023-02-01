Manchester City'nin Arda Güler raporu ifşa oldu
Fenerbahçe'nin süper yıldızı Arda Güler'e, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City talip oldu.
Manchester City, Arda Güler'in izlenmesi adına kupadaki Rizespor ve ligdeki Kasımpaşa maçlarına gözlemci gönderdi.
1 / 10
Fanatik'in haberine göre, Arda Güler’i izleyen Manchester City scoutu genç oyuncu için övgü dolu sözlerde bulundu.
2 / 10
Arda Güler ile ilgili hazırlanan raporun İngiltere'ye gönderilmesinin ardından Manchester City'nin rapor doğrutulsunda ilerleyen zamanlarda Fenerbahçe'nin kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor.
3 / 10
Raporda, Arda Güler’in süperstar olma potansiyeli taşıdığı belirtildi.
4 / 10