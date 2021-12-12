Manchester Utd.'ın genç yıldızı tarihe geçti
İngiltere Premier Lig'in en büyük kulüpleri arasında yer alan Manchester United, uzun süredir yakalayamadığı başarıları bu sezon gerçekleştirmek istiyor.
Norveçli çalıştırıcının görevine son verilmesinin ardından ise takımın başına Ralf Rangnick geçti.
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Ralf Rangnick'le birlikte 2'de 2 yapan Manchester United, yeniden yükselişe geçmeye çalışırken Şampiyonlar Ligi'nde de bir üst tura çıktı.
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Devler Ligi'nin F Grubu'ndan lider çıkan Manchester United, grubun son maçında Young Boys'a karşı genç oyuncularına şans verdi.
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Genç oyuncular arasında dikkat çeken isim ise Zidane Iqbal oldu. Young Boys maçına yedek kulübesinde başlayan ve oyuna sonradan dahil olan Iqbal, maç sonunda kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.
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