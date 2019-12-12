Marcelo'dan Beşiktaş'a geri dönüş sinyali
Lyon'un Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Leipzig maçındaki olaylar nedeniyle Marcelo Guedes, takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Beşiktaş'ın eski oyuncusu olan Marcelo'nun yeniden siyah beyazlı takıma dönme niyetinde olduğu iddia edildi
Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, 14. hafta itibariyle oynadığı son 7 müsabakadan galibiyetle ayrılmıştı...
Sezon başında yeni bir sistem oturtmak isteyen Avcı, zaman zaman istifa tepkileriyle karşı karşıya gelse de düzelen skorların ve alınan puanların ardından yoluna devam etme kararı almıştı...
Fikret Orman döneminin ardından Beşiktaş'ın başına geçen Başkan Ahmet Nur Çebi ise mali problemlerle boğuşurken, bir yandan da transfer çalışmalarına hız kesmeden devam etmiş, teknik heyet ile müşterek çalışarak operasyona start vermişti..