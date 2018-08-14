  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 14 Ağustos 2018 11:39

Beşiktaş'ta yeniden Mitroglou sesleri !

Beşiktaş yönetimi, bir dönem ilgilendiği Marsilyalı futbolcu Mitroglou ile yeniden temas kurma hazırlığında.

Beşiktaş'ta yeniden Mitroglou sesleri !

Kartal forvet transferine odaklandı... Akhisar ile oynanan maçı 2-1 kazanan Siyah- Beyazlılar bu galibiyete rağmen takıma iyi bir golcü kazandırmak için kolları sıvadı.


1/ 8
Beşiktaş'ta yeniden Mitroglou sesleri !

Beşiktaş Yönetimi birçok golcüyü listesine almasına karşın Marsilya'da forma giyen Mitroglou'yu fiyatının uygunluğu nedeniyle listenin en başına aldı.


2/ 8
Beşiktaş'ta yeniden Mitroglou sesleri !

DAHA ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ
Daha önce de birkaç kez Beşiktaş'ın gündemine gelen 30 yaşındaki Yunanlı futbolcu o dönemde transfer edilememişti.


3/ 8
Beşiktaş'ta yeniden Mitroglou sesleri !

Beşiktaş bu arada Love ve Negredo'dan biriyle yollarını ayırmanın planlarını yapıyor.


4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM