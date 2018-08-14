Beşiktaş'ta yeniden Mitroglou sesleri !
Beşiktaş yönetimi, bir dönem ilgilendiği Marsilyalı futbolcu Mitroglou ile yeniden temas kurma hazırlığında.
Kartal forvet transferine odaklandı... Akhisar ile oynanan maçı 2-1 kazanan Siyah- Beyazlılar bu galibiyete rağmen takıma iyi bir golcü kazandırmak için kolları sıvadı.
Beşiktaş Yönetimi birçok golcüyü listesine almasına karşın Marsilya'da forma giyen Mitroglou'yu fiyatının uygunluğu nedeniyle listenin en başına aldı.
DAHA ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ
Daha önce de birkaç kez Beşiktaş'ın gündemine gelen 30 yaşındaki Yunanlı futbolcu o dönemde transfer edilememişti.