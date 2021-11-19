MasterChef jürisinden Galatasaray-Fenerbahçe derbi tahminleri
MasterChef Türkiye'nin jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, Süper Lig'de oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi değerlendirmelerde bulundu.
MasterChef Türkiye'nin şefleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte MasterChef jüri üyelerinin derbi tahminleri...
DANILO ZANNA: FENERBAHÇE'DE SIKINTI VAR
Ben tarafsız olduğum için, daha net söyleyebiliyorum. Fenerbahçe'de bir sıkıntı var, antrenman sıkıntısı var. Çok yorucu bir takım var orada, belli ki final için hazırlanan bir tane şey yaptılar.
1-1 BİTER
Galatasaray, Avrupa dışında, lig için yeterli bir performans gösteremiyor. Ben sonuç vereyim, garanti, %100, 1-1 biter.
DENGELİ BİR MAÇ OLACAK
Galatasaray hiçbir türlü gol atamıyor. Fenerbahçe gibi bir takım inanılmaz yoruluyor. Bence inanılmaz dengeli bir maç olacak. Bence gerçekten kafa kafaya gidecek