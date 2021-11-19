MasterChef jürisinden Galatasaray-Fenerbahçe derbi tahminleri

DANILO ZANNA: FENERBAHÇE'DE SIKINTI VAR

Ben tarafsız olduğum için, daha net söyleyebiliyorum. Fenerbahçe'de bir sıkıntı var, antrenman sıkıntısı var. Çok yorucu bir takım var orada, belli ki final için hazırlanan bir tane şey yaptılar.