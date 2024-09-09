Mauro Icardi ile Wanda Nara birlikte görüntülendi
Ünlü futbolcu ile ayrıldığını duyuran Vanda Nara, Arjantin'de Mauro İcardi ile bir arada görüntülendi. Görüntülerin ardından tekrar barıştılar mı sorusu akıllara geldi.
Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile geçtiğimiz günlerde boşanma açıklaması yapan Wanda Nara ile yeniden birlikte görüntülendi.
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Sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan yıldız futbolcu, tedavi amacıyla gittiği ülkesi Arjantin'de, ayrılık iddialarına rağmen Wanda Nara ile bir araya geldi.
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Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Icardi ile Wanda Nara geçtiğimiz günlerde Nara’nın eski eşi Maxi Lopez’den olan oğlu Valentino Lopez’in River Plate genç takımıyla çıktığı karşılaşmayı izledi.
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Bu anlar, ikilinin barışma ihtimaline dair yeni iddiaları gündeme getirirken, Icardi’nin çevredeki taraftarların fotoğraf isteklerini geri çevirmediği de dikkat çekti.
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