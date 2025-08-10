Mauro Icardi neden sahalara dönemediğini kendisi açıkladı
Geçirdiği sakatlık yüzünden yaklaşık 1 yıldır sahalardan uzak kalan Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi sahalara döneceği tarihi açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Tottenham maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Galatasaray’ın yıldız ismi Mauro Icardi sahalara geri dönüyor.
Ülkesi Arjantin'de yayın yapan Telefe'ye bir rörpotaj veren Mauro Icardi önemli açıklamalar yaptı.
Türk taraftarları için "Burada fanatiklik inanılmaz" diyen Icardi aslında her zaman Arjantin'de futbolun çok fanatik olduğunu ve taraftarların çok tutkulu olduğunu söylerim ama burası... Başka bir seviye. Sokağa çıkmak çok zor çünkü insanlar çok tutkulu. Üzerinize geliyorlar, fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bu hem güzel hem de kötü bir şey. Sahada ya da burada antrenmanda insanların sevgisini görmek güzel bir şey. Antrenmanı izlemeye gelenler de var." dedi.
Geçirdiği sakatlık sonrası geri dönüş tarihi hakkında bilgi veren Icardi, "Sakatlığım nedeniyle Arjantin'de uzun süre kaldım ama geri dönüp burada olmayı özlemiştim. Antrenmanlara ve maçlara dönmeyi özledim. Henüz oynamak için iznim yok ama 1-2 ay içerisinde oynayabileceğim." açıklamasını yaptı.