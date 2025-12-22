Mauro Icardi'dan Sarı-Kırmızılı camiaya 3'üncü mektup...

"Rekorunuzu geçmek, sizi geçmek anlamına gelmez. Çünkü siz sadece goller bırakmadınız; kimlik, karakter ve gurur bıraktınız. Galatasaray’ın kendini büyük, korkulan ve saygı duyulan bir kulüp olarak görmesini sağladınız. Tüm bir ülkeye bu kulübün sonsuza kadar sevilmesi gerektiğini öğrettiniz.

Bizden önce Metin Oktay vardı.

Galatasaraylı olmanın ne demek olduğunu öğreten isim.

Bu formayı onur, tutku ve kader hâline getiren kişi.

Siz bu mirası aldınız ve başka bir boyuta taşıdınız.

Ve bunun sayesinde bizden sonra gelenler şunu anladı: burada sadece futbol oynanmaz; burada bir tarih savunulur.

Bugün bana Türkiye’nin idolü olduğum söyleniyor.

Beni izleyerek Galatasaraylı olan çocuklar olduğundan bahsediliyor.

Bu formayla futbola yeniden âşık olan yetişkinler olduğu söyleniyor."