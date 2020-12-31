Max Kruse ve tazminat gerçeği!

Ancak önceki gün taraflar tazminat konusunda el sıkıştı. Buna göre Kruse, 7.5 milyon Euro yerine bu rakamın yarısına, yaklaşık 3.75 milyon Euro’ya ‘Evet’ dedi. Alman oyuncunun bunu kabul etmesindeki en önemli neden, Fenerbahçe’nin yapacağı itirazlarla davanın fazlasıyla uzama ihtimali.