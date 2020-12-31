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  3. 31 Aralık 2020 23:07

Max Kruse ve tazminat gerçeği!

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile Max Kruse, tazminat konusunda el sıkışmıştı. Fenerbahçe'nin 7.5 milyon Euro değil, yaklaşık 3.75 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi. Kruse'un bu teklifi neden kabul ettiğine dair de yeni bilgiler ortaya çıktı.

Max Kruse ve tazminat gerçeği!

FIFA, Max Kruse’yi Fenerbahçe’ye açtığı 7.5 milyon Euro’luk tazminat davasında haklı bulmuştu. 

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Max Kruse ve tazminat gerçeği!

Sarı-Lacivertliler de Alman yıldıza karşı 18 milyon Euro’luk dava açmış, yönetim cephesinden gelen açıklamalarda kazananın kendileri olacağı vurgulanmıştı.

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Max Kruse ve tazminat gerçeği!

Ancak önceki gün taraflar tazminat konusunda el sıkıştı. Buna göre Kruse, 7.5 milyon Euro yerine bu rakamın yarısına, yaklaşık 3.75 milyon Euro’ya ‘Evet’ dedi. Alman oyuncunun bunu kabul etmesindeki en önemli neden, Fenerbahçe’nin yapacağı itirazlarla davanın fazlasıyla uzama ihtimali. 

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Max Kruse ve tazminat gerçeği!

Kruse bu nedenle daha az bir rakam olmasına rağmen Sarı-Lacivertliler ile el sıkıştı. Fenerbahçe cephesinin orta yolu bulma girişimlerinde iki önemli neden vardı.

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