Max Kruse ve tazminat gerçeği!
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile Max Kruse, tazminat konusunda el sıkışmıştı. Fenerbahçe'nin 7.5 milyon Euro değil, yaklaşık 3.75 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi. Kruse'un bu teklifi neden kabul ettiğine dair de yeni bilgiler ortaya çıktı.
Sarı-Lacivertliler de Alman yıldıza karşı 18 milyon Euro’luk dava açmış, yönetim cephesinden gelen açıklamalarda kazananın kendileri olacağı vurgulanmıştı.
Ancak önceki gün taraflar tazminat konusunda el sıkıştı. Buna göre Kruse, 7.5 milyon Euro yerine bu rakamın yarısına, yaklaşık 3.75 milyon Euro’ya ‘Evet’ dedi. Alman oyuncunun bunu kabul etmesindeki en önemli neden, Fenerbahçe’nin yapacağı itirazlarla davanın fazlasıyla uzama ihtimali.