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  3. 18 Mart 2020 11:20

Mehmet Demirkol, seyircisiz kararını eleştirdi

TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA'yla yaptıkları toplantının ardından açıklamalar yaparken Avrupa'nın aksine liglerin devam edeceğini açıkladı. Mehmet Demirkol, TFF'nin aldığı seyircisiz oynama kararını eleştirdi.

Mehmet Demirkol, seyircisiz kararını eleştirdi

Gazeteci Mehmet Demirkol, beIN Manşet programında koronavirüs, maçların ertelenmemesi ve futbola dair diğer gündemleri değerlendirdi. Demirkol, TFF'nin aldığı nisan ayı sonuna kadar liglerin seyircisiz devam etme kararını eleştirdi. 

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Mehmet Demirkol, seyircisiz kararını eleştirdi

"Ben kararın değişebileceğini düşünüyorum, umuyorum değişir. Seyircisiz oynamaya devam edecek demesi başkanın bir şey ifade etmiyor."

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Mehmet Demirkol, seyircisiz kararını eleştirdi

"Perşembe günü de derbi seyircili oynanacak dedi. Bu da bir karar değişikliği de açıklanabilir"

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Mehmet Demirkol, seyircisiz kararını eleştirdi

"70 yaşında teknik direktörsün, şekerin var, risk grubundasın. Çık, otobüse bin, uçağa bin. Sağlık Bakanı, 'risk grubundaysan çıkma' diyor ama sen 'Git kulübeye otur' diyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Ciddi vebal bu, yapmayın"

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