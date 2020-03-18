Mehmet Demirkol, seyircisiz kararını eleştirdi

"70 yaşında teknik direktörsün, şekerin var, risk grubundasın. Çık, otobüse bin, uçağa bin. Sağlık Bakanı, 'risk grubundaysan çıkma' diyor ama sen 'Git kulübeye otur' diyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Ciddi vebal bu, yapmayın"