Mehmet Demirkol, seyircisiz kararını eleştirdi
TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA'yla yaptıkları toplantının ardından açıklamalar yaparken Avrupa'nın aksine liglerin devam edeceğini açıkladı. Mehmet Demirkol, TFF'nin aldığı seyircisiz oynama kararını eleştirdi.
Gazeteci Mehmet Demirkol, beIN Manşet programında koronavirüs, maçların ertelenmemesi ve futbola dair diğer gündemleri değerlendirdi. Demirkol, TFF'nin aldığı nisan ayı sonuna kadar liglerin seyircisiz devam etme kararını eleştirdi.
"Ben kararın değişebileceğini düşünüyorum, umuyorum değişir. Seyircisiz oynamaya devam edecek demesi başkanın bir şey ifade etmiyor."
"Perşembe günü de derbi seyircili oynanacak dedi. Bu da bir karar değişikliği de açıklanabilir"