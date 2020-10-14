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  3. 14 Ekim 2020 10:26

Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu

Yeni sezonda tek hedef şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de tam 18 oyuncu transfer edilmişti.

Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu

Yeni sezonda tek hedef şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de tam 18 oyuncu transfer edilmişti.

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Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu

Yeni teknik direktör Erol Bulut ve hala resmen açıklanmasa da sportif direktörlük görevine gelen, birçok transfer de imzası olan Emre Belözoğlu tüm kararları veren isimler oldu.

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Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu

Süper Lig'den Mert Hakan, Sosa, Gökhan Gönül, Caner, Novak gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de birçok isimle de yollar ayrıldı.

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Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu

Sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici ile yola devam etmeyen sarı lacivertli ekip, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç ve Alper Potuk ile de karşılıklı sözleşme feshiyle yollarını ayırdı.

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