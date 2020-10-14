Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu
Yeni sezonda tek hedef şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de tam 18 oyuncu transfer edilmişti.
Yeni sezonda tek hedef şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de tam 18 oyuncu transfer edilmişti.
Yeni teknik direktör Erol Bulut ve hala resmen açıklanmasa da sportif direktörlük görevine gelen, birçok transfer de imzası olan Emre Belözoğlu tüm kararları veren isimler oldu.
Süper Lig'den Mert Hakan, Sosa, Gökhan Gönül, Caner, Novak gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de birçok isimle de yollar ayrıldı.