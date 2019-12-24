Menajeri İstanbul'a geldi! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ancak bu sezon bekleneni veremeyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Devre arası transfer dönemine sayılı günler kala golcü oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi. .
Geçtiğimiz sezonu iki kupayla kapatan Galatasaray'da bu sezon işler pek yolunda gitmedi. Avrupa'ya veda eden sarı kırmızılılarda gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.
Tarihinin en az gol attığı sezonlardan birini geçiren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılıların sezon başında Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne ligin ikinci yarısından itibaren Galatasaray forması giyecek.