  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Merih Demiral imzayı attı, maaşını duyanlar inanamadı...

Merih Demiral imzayı attı, maaşını duyanlar inanamadı...

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli forması giyen milli oyuncu Merih Demiral'in yeni sözleşmesindeki kazancı dudak uçuklattı.

Kaynak: DHA / İHA
Merih Demiral imzayı attı, maaşını duyanlar inanamadı... - Resim: 1

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Ahli, sözleşmesi sezon sonunca bitecek olan milli futbolcu Merih Demiral ile nikah tazeledi. 

1 / 4
Merih Demiral imzayı attı, maaşını duyanlar inanamadı... - Resim: 2

Suudi Arabistan kulübünden yapılan açıklamada, Demiral ile 2029 yılına kadar yeni bir anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

2 / 4
Merih Demiral imzayı attı, maaşını duyanlar inanamadı... - Resim: 3

Yeni kontratla beraber 26 yaşındaki stoperin yıllık 13 milyon Euro kazanacağı belirtildi. 

3 / 4
Merih Demiral imzayı attı, maaşını duyanlar inanamadı... - Resim: 4
4 / 4