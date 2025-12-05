Merih Demiral imzayı attı, maaşını duyanlar inanamadı...
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli forması giyen milli oyuncu Merih Demiral'in yeni sözleşmesindeki kazancı dudak uçuklattı.
Kaynak: DHA / İHA
Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Ahli, sözleşmesi sezon sonunca bitecek olan milli futbolcu Merih Demiral ile nikah tazeledi.
Suudi Arabistan kulübünden yapılan açıklamada, Demiral ile 2029 yılına kadar yeni bir anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Yeni kontratla beraber 26 yaşındaki stoperin yıllık 13 milyon Euro kazanacağı belirtildi.
