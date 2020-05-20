Merih Demiral ve Cristiano Ronaldo geri döndü
İtalya'da herkesin merak ettiği Cristiano Ronaldo'da sıcak gelişmeler oldu. Torino'ya döndükten sonra 5 Mayıs'ta karantinaya giren ve 14 gün bekleyen Portekizli, 2 ay sonra Juventus'ta antrenmana geldi.
İtalya'da herkesin merak ettiği Cristiano Ronaldo'da sıcak gelişmeler oldu. Torino'ya döndükten sonra 5 Mayıs'ta karantinaya giren ve 14 gün bekleyen Portekizli, 2 ay sonra Juventus'ta antrenmana geldi.
Çizme basını, uzun süreli corona virüs günlerinin ardından Ronaldo'yu tekrar Juventus tesisleri önünde karşıladı.