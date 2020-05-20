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  3. 20 Mayıs 2020 10:01

Merih Demiral ve Cristiano Ronaldo geri döndü

İtalya'da herkesin merak ettiği Cristiano Ronaldo'da sıcak gelişmeler oldu. Torino'ya döndükten sonra 5 Mayıs'ta karantinaya giren ve 14 gün bekleyen Portekizli, 2 ay sonra Juventus'ta antrenmana geldi.

Merih Demiral ve Cristiano Ronaldo geri döndü

İtalya'da herkesin merak ettiği Cristiano Ronaldo'da sıcak gelişmeler oldu. Torino'ya döndükten sonra 5 Mayıs'ta karantinaya giren ve 14 gün bekleyen Portekizli, 2 ay sonra Juventus'ta antrenmana geldi.

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Merih Demiral ve Cristiano Ronaldo geri döndü

İtalya'da herkesin merakla beklediği isim Cristiano Ronaldo, ilk kez görüldü.

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Merih Demiral ve Cristiano Ronaldo geri döndü

Çizme basını, uzun süreli corona virüs günlerinin ardından Ronaldo'yu tekrar Juventus tesisleri önünde karşıladı.

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Merih Demiral ve Cristiano Ronaldo geri döndü

Ülkede 4 Mayıs'tan itibaren bireysel idmanlara izin çıkmasıyla beraber Ronaldo da izole olduğu Portekiz'den Torino'ya 5 Mayıs'ta dönmüştü.

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