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  3. 12 Aralık 2019 11:50

Merih Demiral'dan hafızalara kazınacak hareket

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Bayer Leverkusen'e konuk olan Juventus, maçtan 2-0 galip ayrıldı. Zorlu maça kariyerinde ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan milli oyuncumuz Merih Demiral damga vurdu. Genç savunmacının parmak ısırtan perform

Merih Demiral'dan hafızalara kazınacak hareket

Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında Juventus, deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geldi.

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Merih Demiral'dan hafızalara kazınacak hareket

Bay Arena'da oynanan mücadeleyi Juventus 2-0'lık skorla kazandı ve 5 galibiyet ve 1 beraberlikle son 16 turuna adını yazdırdı.

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Merih Demiral'dan hafızalara kazınacak hareket

Juventus'a galibiyeti getieren goller, 75. dakikada Dybala'nın asistinde Cristiano Ronaldo ve 90+2. dakikada Higuain'den geldi.

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Merih Demiral'dan hafızalara kazınacak hareket

MERİH DEMİRAL'DAN İYİ PERFORMANS Juventus'ta De Ligt'in olmadığı maçta milli oyuncumuz Merih Demiral lk kez çıktığı Şampiyonlar Ligi maçında iyi bir performans sergiledi ve taraftarlarından da alkış almayı başardı.

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