Merih Demiral'dan hafızalara kazınacak hareket
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Bayer Leverkusen'e konuk olan Juventus, maçtan 2-0 galip ayrıldı. Zorlu maça kariyerinde ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan milli oyuncumuz Merih Demiral damga vurdu. Genç savunmacının parmak ısırtan perform
Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında Juventus, deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geldi.
Bay Arena'da oynanan mücadeleyi Juventus 2-0'lık skorla kazandı ve 5 galibiyet ve 1 beraberlikle son 16 turuna adını yazdırdı.
Juventus'a galibiyeti getieren goller, 75. dakikada Dybala'nın asistinde Cristiano Ronaldo ve 90+2. dakikada Higuain'den geldi.