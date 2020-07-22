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  3. 22 Temmuz 2020 14:25

Mert Hakan Yandaş transferinin perde arkası

Galatasaray'a imza aşamasına gelen Mert Hakan için devreye giren sarı-lacivertliler, başarılı futbolcuya imzayı Kayseri'de attırdı.

Mert Hakan Yandaş transferinin perde arkası

Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre yeni sezonda sportif direktör koltuğuna oturması beklenen Emre Belözoğlu, yönetici Kemal Danabaş ve Mert Hakan yaklaşık 1 ay önce Kayseri'de bir araya geldi.

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Mert Hakan Yandaş transferinin perde arkası

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'a da yakınlığı bulunan Fenerbahçeli bir iş adamının da yer aldığı buluşmada bütün detaylar konuşuldu ve Mert Hakan, sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi. Kayseri'de yapılan Bu gizli görüşmede transfer sonlandırıldı.  

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Mert Hakan Yandaş transferinin perde arkası

Mert Hakan'ın sarı-lacivertli kulüpten alacağı ücret de belli oldu. 4 yıllık sözleşmeye imza attığı öğrenilen Mert Hakan'ın, sezon başına 10-12 milyon lira kazanacağını belirtildi. İmza parasının olmayacağı, yıllık ücretin de buna göre belirlendiği aktarıldı.

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Mert Hakan Yandaş transferinin perde arkası

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