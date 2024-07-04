Mert'in kurtarışı gündemden düşmüyor: Yüzyılın kurtarışı
Mert Günok'un Avusturya maçının son dakikasında yaptığı kurtarış, milli takımı çeyrek finale taşıyan bu hamlesiyle İngiliz efsane kaleci Gordon Banks'in "Yüzyılın kurtarışı" olarak anılan performansına benzetildi.
Mucize, en iyi ve inanılmaz... Dünya basını Mert Günok'un çeyrek finali getiren kurtarışını konuşmaya devam ediyor.
Yorumcular, Avusturya'yı yıkan son dakika dokunuşunu, "Yüzyılın kurtarışı" ile kıyaslıyor.
Pele'nin kafa vuruşunu kurtaran Gordon Banks'in bu performansı tarihe geçti. Futbol klasiklerine giren bu müdahale, İngilizlerin efsane kalecisi Banks'a ait.
Ada futbolu tarihine "Banks anı" olarak geçen kurtarış, 1970 Dünya Kupası'nda yapıldı.
Brezilyalı usta Pele'ye kafa vuruşunda gol izni vermeyen kaleci, Siyah İnci'yi de şaşırttı.
Pele, "Sahada gol diye bağırdım" derken,, Banks ise kült eserini yarattı.
O günü anlatan İngiliz, "1966'da Dünya Kupası'nı kaldıran kaleciydim. Ancak kimse beni bununla hatırlamayacak. Beni 4 yıl sonra yaptığım kurtarışla hatırlayacaklar." dedi.
Öyle de oldu. Ondan 54 yıl sonra benzer bir kurtarış yapan Mert Günok için, "Banks Kopyası" manşeti atıldı.
Milli kalecinin üzdüğü Avusturya Teknik Direktörü Ralf Ragnick de aynı fikirde.
Ragnick, "Maçı uzatmaya götürecek gol için gerekli fırsatları yakaladık. Ama kalelerinde Gordon Banks vardı." dedi.
Günok'un dokunuşunun daha değerli olduğunu düşünenler de var.