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Meryem Boz'un yeni takımı belli oldu

Sezon başında Fenerbahçe'den Bahçelievler Belediyespor'a katılan ve geçtiğimiz günlerde kadro dışı kalan Meryem Boz'un yeni takımı belli oldu.

Meryem Boz'un yeni takımı belli oldu - Resim: 1

Bahçelievler Belediyespor'un yollarını ayırdığı Meryem Boz Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Sarıyer Belediyespor ile anlaştı.

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Meryem Boz'un yeni takımı belli oldu - Resim: 2

Bir dönem Milli Takım'ın en önemli pasör çaprazı olan Meryem Boz’u kadrosuna katan Sarıyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mavi şimşek vurgusu yaptı.

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Meryem Boz'un yeni takımı belli oldu - Resim: 3

Bahçelievler Belediyespor takım kaptanı Meryem Boz ile yolların ayrılığını duyurmuştu.

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Meryem Boz'un yeni takımı belli oldu - Resim: 4

Kulüpten yapılan açıklamada: “Bahçelievler Bld. Spor Kulübü olarak pasör çaprazı oyuncumuz Meryem Boz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze göstermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan hayatında başarılar diliyoruz. Tüm destekçilerimize ve taraftarlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

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