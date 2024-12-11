Meryem Boz'un yeni takımı belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamada: “Bahçelievler Bld. Spor Kulübü olarak pasör çaprazı oyuncumuz Meryem Boz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze göstermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan hayatında başarılar diliyoruz. Tüm destekçilerimize ve taraftarlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.