Meryem Boz'un yeni takımı belli oldu
Sezon başında Fenerbahçe'den Bahçelievler Belediyespor'a katılan ve geçtiğimiz günlerde kadro dışı kalan Meryem Boz'un yeni takımı belli oldu.
Bahçelievler Belediyespor'un yollarını ayırdığı Meryem Boz Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Sarıyer Belediyespor ile anlaştı.
Bir dönem Milli Takım'ın en önemli pasör çaprazı olan Meryem Boz’u kadrosuna katan Sarıyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mavi şimşek vurgusu yaptı.
Bahçelievler Belediyespor takım kaptanı Meryem Boz ile yolların ayrılığını duyurmuştu.
Kulüpten yapılan açıklamada: “Bahçelievler Bld. Spor Kulübü olarak pasör çaprazı oyuncumuz Meryem Boz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze göstermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan hayatında başarılar diliyoruz. Tüm destekçilerimize ve taraftarlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.