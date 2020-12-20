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  3. 20 Aralık 2020 23:35

Messi Pele'nin rekoruna ortak oldu

16 sezondur Barcelona formasını terleten ve başk bir kulüpta oynamayan Arjantinli yıldız Lionel Messi, tek bir kulüpte attığı gol sayısıyla rekoru elinde bulunduran Brezilyalı efsane Pele'yi yakaladı.

Messi Pele'nin rekoruna ortak oldu

16 sezondur Barcelona formasını terleten ve başk bir kulüpta oynamayan Arjantinli yıldız Lionel Messi, tek bir kulüpte attığı gol sayısıyla rekoru elinde bulunduran Brezilyalı efsane Pele'yi yakaladı.

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Messi Pele'nin rekoruna ortak oldu

1975'te MLS ekiplerinden NY Cosmos'a transfer olan Pele, Santos'ta geçirdiği 18 yıllık kariyerinde 643 gol kaydetmişti.

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Messi Pele'nin rekoruna ortak oldu

Barcelona formasıyla 643 gole ulaşan Lionel Messi, Pele'nin bu rekorunu egale etti.

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Messi Pele'nin rekoruna ortak oldu

Messi bir gol daha atması durumunda Brezilya efsanesinin rekorunu kıracak.

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