Messi Pele'nin rekoruna ortak oldu
16 sezondur Barcelona formasını terleten ve başk bir kulüpta oynamayan Arjantinli yıldız Lionel Messi, tek bir kulüpte attığı gol sayısıyla rekoru elinde bulunduran Brezilyalı efsane Pele'yi yakaladı.
16 sezondur Barcelona formasını terleten ve başk bir kulüpta oynamayan Arjantinli yıldız Lionel Messi, tek bir kulüpte attığı gol sayısıyla rekoru elinde bulunduran Brezilyalı efsane Pele'yi yakaladı.
1975'te MLS ekiplerinden NY Cosmos'a transfer olan Pele, Santos'ta geçirdiği 18 yıllık kariyerinde 643 gol kaydetmişti.